Инструкции

//Руководство по эксплуатации эскалатора OTIS XO 21NR
//Руководство по эксплуатации, пассажирский ЩЛЗ, 2017 г.
//Руководство по эксплуатации Могилевлифтмаш, 1998 г.
//Руководство по эксплуатации лифта Otis Европа-2000 серии Z
//Руководство по эксплуатации лифта Otis GeN2 Premier
//Руководство по эксплуатации лифта Otis GeN2 MRL
//Руководство по эксплуатации лифта Otis GeN2 Comfort
//Руководство по эксплуатации лифта Otis 2000, 2017 г.
//Руководство по эксплуатации лифта Otis 1000 R УТВ
//Руководство по эксплуатации лифта KLEEMANN Line 2000
//Руководство по эксплуатации КМЗ 630 кг, 1 м/с, 1996 г.
//Руководство по эксплуатации, грузовой ЩЛЗ 2013 г.
//Инструкция ЩЛЗ 1993 г.
//Инструкция по монтажу АО "Уральский лифтостроительный завод" 1993 г. (pdf)
//Инструкция по эксплуатации СПУЛ (pdf)
//Руководство по эксплуатации лифта Otis HEBA (pdf)